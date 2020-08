Hilversumse Trudy nodigt Mark Rutte uit voor koffie: "Het gaat niet goed in de zorg"

HILVERSUM - Geen dagbesteding, te weinig handen aan het bed en soms wekenlang niet douchen: de afgelopen jaren is de zorg drastisch veranderd door bezuiningen, ziet Trudy Lensink (68). Ze woont in een zorginstelling in Hilversum. "Ze kunnen er hier niets aan doen, dus ik wil met premier Rutte om tafel."

Allereerst wil ze haar waardering uitspreken voor de hardwerkende 'jongens en meisjes' die haar dagelijks verzorgen. "Ik ben dolblij met mijn plek hier," zegt Trudy, die zelf jarenlang in de zorg werkte. "Maar het doet mij enorm veel pijn om te zien dat er in de afgelopen 50 jaar niets veranderd is." Als ze zich erover beklaagt, is het antwoord steevast dat ze het hogerop moet zoeken. Vandaar dat Trudy zich nu direct tot de minister-president wil richten. "Ik kan naar Den Haag komen, of hij is hier welkom. Ik heb een kruk voor hem, dus hij kan zitten." Tekst gaat door onder video

De videoboodschap van Trudy aan premier Mark Rutte: "Regeer met je hart!" - NH Nieuws

Trudy raakte op haar 38e halfzijdig verlamd. "Ik had drie kinderen en het was zwaar, maar ik heb me gered," vertelt ze. Pas vier jaar geleden ging zelfstandig blijven wonen echt niet meer en verhuisde ze naar Amaris Gooizicht in de Hilversumse wijk Boomberg. Veel veranderd "Ik ging van de hel naar de hemel", aldus Trudy. "Ik had het jaren eerder moeten doen." Maar inmiddels kijkt ze er iets anders tegenaan. "In het begin was er volop dagbesteding, maar dat is allemaal wegbezuinigd. Er zijn nu dagen dat ik op m'n blote knieën naar huis zou willen kruipen, want ik moet de hele dag zitten hangen." Het is voor de mensen die minder mondig zijn dan zij dat ze de noodklok wil luiden in Den Haag. "Voordat ik m'n kist inga, wil ik er alles aan gedaan hebben. En ik doe dit niet voor mezelf, maar voor alle ouderen in Nederland. En voor de jongens en de meisjes in de zorg die zo kneiterhard werken. Geef ze de beloning waar ze recht op hebben. Dat komt de zorg ten goede."

Quote "Ik heb er alle begrip voor, maar tien weken niet douchen is wel erg lang" Trudy LEnsink

Tien weken niet douchen Volgens Trudy werd ze in coronatijd tien weken lang niet gedoucht. "We zitten in een oud gebouw, met slechte ventilatie. Omdat er op de vierde verdieping coronapatiënten lagen wilden ze voorkomen dat het virus zich door de luchtafvoer zou verspreiden", vertelt Trudy. Het gevolg: wassen in plaats van douchen. Fijn was het niet, maar ze begreep het goed, zegt Trudy.

Trudy Lensink: "We worden gewassen met een vloeitje" - NH Nieuws

Reactie Amaris Gooizicht Amaris Gooizicht laat weten zich niet te herkennen in de douchepauze van tien weken: "De coronaperiode is, zoals iedereen weet, met name voor de zorg erg zwaar geweest. Door alle beperkende maatregelen, extra bescherming voor de meest kwetsbaren, maar ook uitval van personeel, zijn er afwegingen gemaakt om in ieder geval ten alle tijden goede basiszorg doorgang te laten vinden. Daarbij is extra zorg soms afgeschaald en zijn er wellicht douchemomenten vervangen door een wasmoment. Het is echter geenszins het geval dat een cliënt tien weken achtereen niet gedoucht zou zijn. Alle zeilen zijn bijgezet om de zorg voor zowel de zorgvrager als de zorgverleners werkbaar en zo prettig mogelijk te houden in deze zeer intensieve tijd."