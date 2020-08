Terug in de tijd: AZ geweldig van start in eredivisie vrouwen

"Zoals ik het daar zei, zo zou ik het nu weer zeggen", begint Molenaar over haar interview na FC Utrecht - AZ op 30 augustus 2007. "AZ had bedacht om in te stappen in de eredivisie vrouwen. Ik werd daar voor gepolst of ik dat alsjeblieft wilde doen."

In de eerste drie seizoenen werd AZ meteen drie keer landskampioen. "Dat is, zeker als je het nu achteraf terugkijkt, een fantastisch resultaat geweest. Ik moet ook zeggen dat we toen een heel sterk team hadden."