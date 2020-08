Uitmarkt op zondag: Openluchtconcert Wibi Soerjadi en dweilen in de Oude Kerk

AMSTERDAM - Geen groot podium op het Museumplein of volle theaterzalen tijdens de Uitmarkt. Toch waren er een aantal plekken in de stad waar cultuurliefhebbers naartoe konden vandaag. Zo gaf Wibi Soerjadi weer een van zijn eerste concerten sinds corona: ''Geweldig om weer voor een echt publiek te spelen.''

De Uitmarkt luidt ieder jaar het begin van het nieuwe culturele seizoen in. Pianist Wibi Soerjadi gaat het jaar tegemoet met een praktisch lege agenda. ''Dat is wel raar, normaal speel ik elke week wel een concert. Nu heb ik maar een paar dingen gepland.''

De pianist was blij dat hij weer eens voor publiek kon spelen: ''Ik vond het erg fijn om weer eens op te treden. Je speelt toch anders voor publiek dan thuis, omdat je veel meer in de muziek zit. Het is mooi om dat met zoveel mensen te voelen'', vertelt hij.

