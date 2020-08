Treinliefhebbers halen hun hart op met klassieke treinen Muizeneus en Hondekop

HAARLEM - Treinliefhebbers konden vandaag hun hart ophalen. Twee bijzondere treinen, de 'Muizeneus' (MAT '46) en 'de Hondekop' (MAT '54), reden vandaag een laatste keer door Noord-Holland. Via een aantal Noord-Hollandse stations waren ze op weg naar hun eindbestemming, het Spoorwegmuseum in Utrecht.

"Dit materieel was al uit dienst toen ik geboren werd, vertelt een enthousiasteling aan NH Nieuws. "Nu wilde ik hem sowieso al zien, en vandaag was het dus mijn kans om dit van mijn bucketlist af te strepen."

De twee historische treinen rijden vandaag voor het eerst sinds jaren weer op het spoor. Voor een onderhoudsbeurt gingen ze afgelopen donderdag naar Leidschendam. Vandaag keren de treinen terug naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. De terugreis gaat via een flinke omweg, die grotendeels door Noord-Holland gaat.

Muizeneus en Hondekop

De Muizeneus is de bijnaam voor het model Mat '46. Volgens het Spoorwegmuseum heeft de trein deze bijnaam gekregen vanwege de gele versieringen die op de trein zijn geschilderd. Deze deden denken aan snorharen. Het treinstel dat vandaag rondrijdt, heeft deze 'snorharen' overigens niet. Het treinstel van de Muizeneus die vandaag te bewonderen is, kwam in 1952 op het spoor en reed tot in de jaren '80 door.

Het andere exemplaar Mat'54, oftewel de Hondekop, is tien jaar jonger dan de Muizeneus. De voorkant van het treinstel zou lijken op 'de neus en druipogen van een trouwe hond'. Dit model week af van eerdere modellen. De trein zou de machinist beter beschermen bij een aanrijding. De trouwe viervoeter werd tot 1996 gebruikt.