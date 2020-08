Handbalsters VOC winnen Noord-Holland Cup, Volendam wordt derde

VZV - VOC

VOC begon sterk aan de finale en dat leidde tot een snelle 0-3 voorsprong in sporthal 't Zijveld. Lotte Prak maakte een aansluitingstreffer (5-6), maar kon niet voorkomen dat haar ploeg tijdens de rust tegen een 6-10 achterstand aankeek. Toen Pipy Wolfs direct na rust voor de 6-11 tekende, was het verschil opgelopen tot vijf punten. De Amsterdamse ploeg liep langzaam verder uit en zag de marge door een doelpunt van Roos van Leeuwen zelfs uitgebouwd worden naar acht treffers (14-22). Tessa Fijnheer zorgde met de 18-22 dat de nederlaag wat draaglijker werd, waarna Roos Daleman (VOC) er nog 19-23 van maakte.

SEW - Volendam

SEW en Volendam speelden eerder op dag dag voor de derde plaats. Door een doelpunt van Jill Meijer liepen de oranjehemden in de beginfase uit naar 2-6. SEW kwam terug tot 6-8 en tijdens de rust was er een stand van 10-12 bereikt. Na de pauze trok Britt Koopman de stand weer gelijk met een benutte strafworp, waarna Volendam kort daarna via Sabrina van der Mast weer orde op zaken stelde (16-19). SEW kwam in de laatste seconden nog goed terug, maar ook de 20-21 in de zoemer van Sharon Noordermeer kon er niet meer voor zorgen dat Volendam de overwinning nog uit handen gaf.