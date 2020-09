Noord-Hollandse clips te zien in nieuw programma: dit zijn de eerste drie artiesten

NOORD-HOLLAND - De meest muzikale, creatieve en originele artiesten zijn vanaf donderdag te zien in Open Podium op het tv-kanaal van NH Nieuws. In de eerste aflevering zijn de clips van 't Vlaggenschip, Bep Bert en de Nazaten en Dave Dekker te zien. NH Nieuws sprak met de artiesten uit de eerste aflevering.

1. 't Vlaggenschip Niek, Ype en Henk, drie leraren uit Haarlem en Amsterdam, maakten het nummer 'Meekijken Gewenst' ongeveer een jaar geleden. Het nummer is onderdeel van het album waarvan alle nummers (12) allemaal in 2019 zijn gemaakt. Met het motto 'lelijke muziek voor mooie mensen' maakt 't Vlaggenschip nu tien jaar muziek. "Het is gewoon net als een voetbalelftal. We komen bij elkaar, schreeuwen wat door de microfoon en daar genieten we dan van", vertelt Niek. "Het is altijd leuk om op deze manier je muziek te delen met mensen, dit kwam langs en ik dacht: 'waarom niet?' We hebben er hard aan gewerkt en dan is het ook leuk dat er enigszins publiek voor is. Dit is een mooi platform om die bloed, zweet en tranen toch een beetje statuur te geven.

't Vlaggenschip - Meekijken gewenst - NH Nieuws

2. Bert en Bep en de Nazaten Ergens op een geheime locatie in de Jordaan hebben Bert en Bep hun kleine kroeg zitten: de Gouwe Geit. De kroeg is te klein om in tijden van corona open te zijn. Daarom gooit het echtpaar het over een andere boeg: ze brengen nu liedjes uit. Met het nummer 'De zon zien zakken in de zee' hopen ze een nazomerhit te scoren. "Dan moet het wel stoppen met al dat gedruip buiten", schreeuwt Bep op de achtergrond door de telefoon. Overigens was het op de dag van de opname van hun videoclip ook helemaal geen mooi weer. "We waaiden zowat uit onze verschoning", zegt Bert. "Gelukkig kon onze editor er nog een paar meeuwen en de zon in monteren." Met een plek in het open podium van NH Nieuws hopen Bep en Bert en de Nazaten op hun ultieme doorbraak. "We zijn al bezig met een andere serie, maar ik zou nog wel graag het theater in willen", droomt Bep. Bert sluit zich daar helemaal bij aan: "Lekker zwaaien en zingen met iedereen."

Bert en Bep en de Nazaten - De zon zien zakken in de Zee - NH Nieuws

3. Dave Dekker Dave Dekker herken je misschien wel: hij speelde Ciske de Rat in de gelijknamige musical in 2007. "Die musical was iets heel leuks en groots", vertelt Dave. "Ik heb toen ook de koningin ontmoet." Nadat Dave ook met The Voice Kids meedeed, timmert hij inmiddels hard aan de weg. Ook schrijft hij zijn eigen nummers: zijn nieuwe single 'Zij is mooi' komt van eigen hand. "Het ging eigenlijk allemaal heel goed, mijn muziek werd opgepikt en ik kon veel optreden." "Het coronavirus gooide echter roet in het eten. De optredens zijn vanzelfsprekend een stuk minder. "Het is nu wel een moeilijke periode", zegt Dave. "Ik wilde gaan samenwonen met mijn vriendin, maar dat zit er voorlopig nog even niet in." Gelukkig durft Dave nog steeds groots te dromen. "Als je niet groot droomt, kun je ook niet iets groots bereiken." Hij droomt dan ook van een uitverkochte eigen show in de Johan Cruijff Arena of de Ziggo Dome. Dat de zanger positief in het leven staat is wel duidelijk. "Eigenlijk is die droom nu best wel realistisch, zoveel mensen kunnen er nu niet meer in", grapt hij.

Dave Dekker - Zij is Mooi - NH Nieuws