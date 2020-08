Schoorlse reddingsbrigade komt in actie voor kat in nood

KOEDIJK - De Schoorlse reddingsbrigade rukte gister niet uit voor zwemmers in nood, maar voor een kat. Het dier was onder een brug terecht gekomen en zat daar vast.

De kat zat onder de brug naar het Geestmerambacht in Koedijk. In eerste instantie kwam de brandweer in actie, maar die konden niet op de plek komen waar de kat zat. Rond 12.30 werd daarop de Schoorlse reddingsbrigade opgeroepen.

Op de onderstaande video is te zien dat twee mannen van de reddingsbrigade op een waterscooter naar de kat snellen. Het lukt ze om het angstige beest op te pakken en mee te nemen. De kat wordt daarna aan wal gezet.

De Schoorlse reddingsbrigade laat aan NH Nieuws weten dat de kat niets mankeerde en zijn weg weer kon vervolgen.