Telstar en FC Volendam delen de punten in vissersderby

VELSEN-ZUID - Telstar en FC Volendam hebben de seizoensopener zondagmiddag afgesloten met een remise. De thuisploeg kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong, maar zag de provinciegenoot door doelpunten van Nick Doodeman en Zakaria El Azzouzi terugkomen tot 2-2.

Het duurde nog geen tien minuten voor Telstar de openingstreffer op het scorebord zette. Ilias Bronkhorst, voormalig verdediger maar vandaag spits, was het meest attent bij een scrimmage voor het doel van Volendam-doelman Nordin Bakker. Volendam wist geen gevaar te stichten en kwam niet dichterbij een doelpunt dan een poging van Derry John Murkin en een afzwaaier van Boy Deul.

Telstar creërde ook weinig, maar de ploeg van trainer Andries Jonker kwam wel op een 2-0 voorsprong. Het was opnieuw Bronkhorst die profiteerde van geklungel in de Volendammer defensie. Lang konden de Velsenaren echter niet genieten van de verdubbelde marge, want kort na de tweede treffer van Bronkhorst zorgde Doodeman voor de aansluitingstreffer namens Volendam (2-1). De rechtsbuiten kreeg de bal voor zijn voeten na een kopbal van Jari Vlak en hij schoot het leer knap achter Telstar-keeper Jasper Schendelaar.

