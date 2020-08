LIVE NH Sport: Telstar - FC Volendam

VELSEN-ZUID - Om 12.15 uur vanmiddag beginnen Telstar en FC Volendam aan het nieuwe voetbalseizoen. De vissersderby is rechtstreeks op de radio te volgen in een extra uitzending van NH Sport die om 12.00 uur begint.

Op papier is FC Volendam de uitgesproken favoriet. De ploeg van trainer Wim Jonk hield de basisformatie van vorig seizoen grotendeels bij elkaar en kende een goede voorbereiding. Bovendien steken de Volendammers hun doelstelling niet onder stoelen of banken: directe promotie naar de eredivisie.

Bij Telstar is door trainer Andries Jonker flink gesleuteld aan het elftal. In de voorbereiding bleek vooral scoren een probleem voor de Velsenaren, na het vertrek van Reda Kharchouch (Sparta) en Elayis Tavsan (NEC). Zo huurden de Witte Leeuwen deze week nog Daniel Adshead en Sebastian Soto van Norwich City.

Wat dit alles waard is, moet zondagmiddag blijken als er voor het eerst in bijna een half jaar weer een wedstrijd wordt gespeeld waar het er écht om gaat. Vanwege de corona-maatregelen zijn er iets meer dan duizend toeschouwers welkom.

Uiteraard kunnen de thuisblijvers terecht bij NH Sport. Edward Dekker is de verslaggever in het stadion; Rob Mooij en Stef Swagers presenteren vanuit de studio in Amsterdam.