Ten Hag: "Het had voor rust al 4-0 moeten staan"

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag was tevreden over het spel van Ajax in de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-1). "Alleen de scherpte voor de goal ontbrak nog", zei hij. "Voor de rust had het wel 4-0 moeten staan."

Ten Hag was niet verbaasd over het goede spel van Quincy Promes op de positie van aanvallende middenvelder Donny van de Beek, die op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax. "Ik weet dat hij daar goed kan spelen", zei de coach. "Dat heeft hij al vaker bewezen. Ik heb net wel even aangehaald hoe we die 2-1 weg geven na een corner. Dat mag niet."

Ook Promes was tevreden over het spel van Ajax. "Het is mooi om te zien hoe onze aanwinsten Antony en Kudus het oppakken. Daar gaan we veel plezier aan beleven", voorspelde hij voor de camera van Ziggo Sport. "Ik heb in de jeugd van Ajax ook op 'tien' gespeeld. Daarna ben ik naar de linkerkant verhuisd. Ik heb geen voorkeur, maar ook als aanvallende middenvelder voel ik me lekker. Dat lijkt me wel duidelijk."