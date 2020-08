Mega Modder Monster Challenge in Den Helder groot succes: "Verbaasd dat het door mocht gaan!"

DEN HELDER - Tal van kinderen hebben zich gisteren en vandaag een ongeluk gerend, geklommen en gesprongen. In Den Helder werd namelijk de Mega Modder Monster Challenge gehouden. De stormbaan van zo'n 600 meter is volgens de organisatie de langste van de wereld.

Petra Clowting organiseert het sportieve feest en had niet verwacht dat het dit jaar nog door zou gaan: "We hadden tegen beter weten in een vergunning aangevraagd. Ineens kreeg ik een mail van de gemeente dat we de vergunning hebben gekregen", vertelt ze aan mediapartner RegioNoordkop.

Volgens mede-organisator Rik Niks was het geen gemakkelijk opdracht om alles op het laatste moment nog te regelen: "Waar we de vorige keer een jaar over hebben gedaan, moesten we nu binnen een maand doen", vertelt hij. "Gelukkig kenden we de 'ingangen' van vorig jaar nog."

