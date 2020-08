Telstar-fan heeft vertouwen in zijn cluppie

Schippers heeft dus vertrouwen in de seizoensopening van De Witte Leeuwen. Net zoals trainer Andries Jonker dat ook heeft. "De mannen die fit zijn, zijn er klaar voor." Kick Groot, Anthony Berenstein en Rashaan Fernandes zijn vanwege blessures niet van de partij. Anass Najah is een twijfelgeval.

Sebastian Soto en Dan Adshead

Deze week versterkte Telstar zich met Sebastian Soto en Dan Adshead. Zij worden voor één seizoen gehuurd van Norwich City FC. Spits Soto zal niet van de partij zijn tegen FC Volendam. Hij is nog niet speelgerechtigd. "Er moet nog wat papierwerk gedaan worden. Dat is een intensieve klus, want hij heeft een Amerikaans paspoort. Dat is zeker geen kwestie van een formuliertje invullen", vertelt Jonker. Aanvallende middenvelder Dan Adshead zal naar verwachting starten tegen FC Volendam.

Jonker uit zorgen

Telstar versterkte zich deze week dus met twee spelers. Toch wil dat niet zeggen dat de selectie compleet is. "Achterin zitten wij heel dun, dus daar maak ik mij zorgen over. Morgen heb ik piepjonge verdedigers op de bank zitten die nog nooit in het betaald voetbal hebben gespeeld. Vorig seizoen hadden wij drie goede spitsen met Tavsan, Kharchouch en Plet. Nu zijn dat Plet en Soto.