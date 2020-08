Timmo’s heldendaad wordt beloond met een onderscheiding: "Ik ben eerder verbaasd dan trots"

UITGEEST - Op 18 augustus 2018 raakt een auto van de weg en belandt in het water. De bestuurder komt er op eigen kracht niet uit en dreigt te verdrinken. Uitgeestenaar Timmo Wijker (33) die met zijn gezin 300 meter achter de auto reed, parkeert de auto en springt het water in.

"Ik kan mij niet herinneren dat ik een bewuste beslissing heb genomen om dat water in te springen. Ineens stond ik er in"

"Het was een zaterdagmiddag, we waren een dagje in Rotterdam geweest en we reden op de A4, terug naar Uitgeest. De auto die voor ons reed, schoot van de linkerbaan naar de andere kant van de weg, zo door de berm heen en belandde in de sloot naast de snelweg . Het gekke is, ik heb alleen die enorme plons gezien, niet dat de auto erin reed. Ik zag een auto voor de helft onder water en parkeerde de auto vliegensvlug aan de zijkant en sprong het water in. Mijn vrouw bleef met de kinderen in de auto en belde 112."

"Vooral mijn dochter van nu zes heeft het er nog over, het heeft natuurlijk impact op haar gehad. Op dat moment dacht ik daar helemaal niet bij na. Ik zag de auto die steeds dieper wegzakte in het water. Mijn vrouw en kinderen van toen vier en bijna drie zagen het volledige plaatje en vooral hoe papa het water insprong", vertelt Timmo.

"Ik ben via het achterraam de auto ingeklommen en zag dat de bestuurder moeite had om uit de auto te komen. Ik heb hem uiteindelijk van de voorstoelen door het achterraam er uitgetrokken. Toen we boven kwamen, vroeg ik de mensen aan de kant om hulp en hebben we hem op de kant gelegd. Hij was bij kennis en op pijn aan zijn schouders na, had hij helemaal niets. En al die tijd zaten mijn vrouw en kinderen in paniek in de auto."

"Ik kan me ook niet herinneren dat ik een rationele beslissing maakte om te helpen", vervolgt Timmo. "Ik herinner me voornamelijk dat ik in de sloot stond en dat ik de man eruit haalde. En gedachten die door mijn hoofd schoten, als 'wat is het diep' en 'het water is koud'."

Timmo was niet de enige die stopte en zag dat de bestuurder niet boven water kwam, maar hij was wel de enige die in de sloot sprong om te helpen. "De mensen aan de kant riepen naar de bestuurder in de auto 'kom eruit, kom eruit', maar bleven op de kant staan", vertelt hij. "Dat neem ik hen ook helemaal niet kwalijk, uiteindelijk ben ik zelf ook eerder verbaasd dan trots dat ik handelde zoals ik deed."

"Het kwartje van wat zich zojuist allemaal had afgespeeld, viel pas toen ik thuis was"

Hoe het kwam dat de bestuurder de sloot in reed, hoorde Timmo pas achteraf. “De man vertelde aan de politie dat hij in slaap was gevallen, maar uit een blaastest bleek dat hij teveel alcohol had gedronken, zo is te lezen in het politierapport", aldus Timmo.

“Ik heb naderhand geen contact meer gehad met de bestuurder. Hij heeft me toen hij op de kant lag meerdere malen bedankt en toen de politie naderhand bij mij langs kwam om me te bedanken, zeiden ze dat de bestuurder mij ook graag persoonlijk wilde bedanken. Maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt."

"De bestuurder had gedronken en daar vond ik wat van. Ik waag mijn leven, voor zijn stommiteiten. Daar kan geen ‘sorry’ tegenop, dus nee, ik zat niet te wachten op excuses of een bedankje achteraf. Het was goed zo."