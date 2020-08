'Stelletje aso's met zaagsel in de hersenen' richt ravage aan in Den Oever

Een spoor van vernielingen is afgelopen nacht aangericht in Den Oever. Zeven vissersschepen zijn losgegooid en afgedreven, een auto is bijna in de sloot geduwd, overal zijn spullen in het water gegooid en borden omver getrokken. Daarnaast werd ook nog een winkelruit ingegooid.

Een schipper had het door, vertelt Riekus Hatzmann, de eigenaar van één van de afgedreven botters: "Die werden wakker. Toen is zij uit haar kooi gekomen en naar buiten gestormd, en zag ze nog wat jongeren wegrennen." De schipper heeft samen met hulp van de politie alle schepen weer aan de kant kunnen krijgen. Er is gelukkig weinig schade, maar het had veel erger kunnen aflopen: "Het was laagwater geweest toen ze losgegooid waren", vertelt Riekus, wiens boot geen schade had. "Dan trekt de stroom de boten mee naar buiten. Er kwam gelukkig weer wat water naar binnen waardoor ze niet helemaal de haven uitkwamen. De kotter van Jeroen Klein heeft de meeste schade opgelopen door krassen op zijkant, waar het tegen een ander schip schuurde. "Misschien duizend euro, denk ik", vertelt hij. Zijn schip is ook overhoop gehaald. Luiken zijn opengetrokken en de inhoud is overal heen gegooid.

Iets verderop bij autobedrijf Postema is volgens de eigenaar bij alle auto's geprobeerd om binnen te komen. Bij een aantal lukte dat en is de inhoud het water in gegooid. Bij één auto is geprobeerd hem in de sloot te rijden, maar deze bleef net haken tussen twee andere auto's.

