Wat te doen met Fort benoorden? Burgers denken mee

SPAARNDAM -Omwonenden van Fort benoorden Spaarndam konden vandaag een rondleiding krijgen in het fort en over het bijbehorende terrein. En dat was niet zomaar georganiseerd: Recreatieschap Spaarnwoude is benieuwd is naar de ideeën van burgers over een mogelijk nieuwe bestemming van het fort en vraagt hen hierover mee te denken.

Zo'n 75 mensen die in de omgeving van het fort wonen, liepen vandaag mee met de rondleiding. "Ik loop hier een paar keer per maand voorbij en ik denk wel dat het tijd wordt dat er eens iets mee gebeurt", vertelt Jouri, een deelnemer van de rondleiding.

Al heel lang wordt er gesteggeld over Fort benoorden en wat ermee moet gebeuren. Jaren geleden was er een plan voor een vakantiepark, maar daar zijn dorpsbewoners massaal voor gaan liggen. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en staat daarmee op de lijst van Werelderfgoed van UNESCO.

Maar het is niet eenvoudig, zo blijkt. De meeste bezoekers moeten er nog even goed over nadenken. "Ik vind het lastig", vertelt een meneer uit Haarlem Noord. "Maar ik ga er nog eens met mensen over praten, wie weet komen we samen tot een goed idee."

Een andere man die praktisch tegenover het Fort woont, heeft de voorkeur voor iets kleinschaligs. "Maar welk uitgangspunt stel je? Als het daarvan ook onderhouden moet worden, dan heb je daar wel een bepaalde ambitie bij."

Projectleider Alex Rohof is reuze benieuwd naar de ideeën van burgers. "We willen graag dat er iets bedacht wordt, wat op draagvlak van de bevolking kan rekenen, dus we hebben hun ideeën hard nodig."

Het exacte tijdspad voor de herbestemming van Fort Benoorden is nog niet bepaald. Het subsidiepotje dat door de provincie beschikbaar is gesteld, is nog steeds gereserveerd voor het Fort. Als het een beetje mee zit, hoopt Rohof dat het fort over 5 jaar een nieuwe bestemming heeft.