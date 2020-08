Natuurvrijwilligers komen eindelijk weer in actie: "Heerlijk om in de natuur bezig te zijn"

AMSTERDAM - Na maanden thuis zitten kunnen de natuurvrijwilligers dit weekeinde weer aan de slag. Met zagen en scharen gaan ze de overal opschietende wilgen te lijf. Onder andere in de Amsterdamse Brettenzone waar een natuurzone wordt beheerd door Landschap Noord-Holland. "Zonder vrijwilligers krijgen we dat niet voor elkaar", zegt boswachter Marion Scherpuis van Landschap Noord-Holland.

Vanwege corona mochten vrijwilligers een tijd lang niet samen de natuur in. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties zagen met lede ogen aan hoe veel gebieden snel dichtgroeiden. Boswachter Marion: "Overal in de natte natuur van Noord-Holland dreigen riet en wilg de andere natuur te overwoekeren. Door de vele stikstof in de lucht vindt ook de braam steeds meer geschikte voedingsbodem. Die moeten we bestrijden anders is dat het enige wat we overhouden."

Lekker buiten

"De tientallen vrijwilligersgroepen die in de hele provincie aan het werk zijn, vormen een essentieel onderdeel van het beheer. Daarnaast krijgen mensen zo een band met de natuur in hun eigen omgeving." En het is gezellig, zo blijkt als de koffie tevoorschijn komt en stroopwafels rond gaan.

De één komt uit Haarlem, de ander uit Amsterdam. "Ik ben gepensioneerd huisarts, maar de hele dag thuis zitten is niets voor mij."of "Ik zit de hele dag op kantoor achter een computer. Op deze manier kom ik lekker buiten, ik hoef niet naar de sportschool en het is goed voor de natuur!" Iedereen heeft zijn of haar eigen reden om de zaag ter hand te nemen.

Staartmeestjes

Gereedschap, handschoenen, veiligheidslaarzen en niet te vergeten: de koffie en koek worden ter beschikking gesteld door landschap Noord-Holland. Van de duinen tot de weidevogelpolders, van de Waddenzee tot rietmoerassen; overal zijn vrijwilligers samen in de natuur aan het werk.

Het werk is nuttig maar ook verrassend, zo blijkt als er ineens een hele club vogeltjes voorbij komt tijdens de koffiepauze. Iedereen kijkt omhoog en geniet. "Kijk staartmeesjes! Dat doen ze nou altijd, met een groepje rondtrekken en zo van de ene naar de andere boom scharrelen." Het is juist voor dit doel dat niet alle bomen worden omgezaagd, maar er een paar overeind blijven. "Kijk, daar doen we het nou voor."