Rechter: verbouwing voormalig Paleis van Justitie tot luxe hotel mag doorgaan

Ook vrezen de bewoners dat de verbouwing hun uitzicht verpest en ook zouden hotelgasten straks bij hen naar binnen kunnen gluren. Daarom hebben zij de rechtbank gevraagd de vergunning van de gemeente voor de verbouwing in te trekken, maar tevergeefs.

Onderzoek wijst namelijk uit dat de verhoging van het dak slechts een kleine invloed heeft op de bezonning van de omliggende woningen. "Bovendien hoort dit nu eenmaal bij wonen in een grote stad", vindt de rechtbank.

Rosewood Hotel

Het gebouw, dat ruim 175 jaar in dienst van het gerechtshof heeft gestaan, is gekocht door Chinese investeerders voor zo'n 60 miljoen euro om het te verbouwen tot het 'Rosewood Hotel'. Na de opening wil het hotel zich vooral richten op reizigers uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India & China).

AT5 nam vorig jaar samen met architect Ray Kentie een kijkje in het pand, waar in totaal 136 hotelkamers moeten komen. Mijn doel is om de classicistische stijl van het voormalige gerechtshof terug te laten komen in het toekomstige hotel", vertelde Kentie toen.

Het Rosewood Hotel moet binnen enkele jaren de deuren openen voor gasten.