Twaalf mensen zwemmen synchroon in het water van de Hoornse Hop

HOORN - In het water van de Hoornse Hop sprongen vanmiddag twaalf deelnemers het water in voor een performance in synchroonzwemmen. Dit is een onderdeel van de tentoonstelling van Rik Dijkhuizen, die wordt gehouden in Hotel Maria Kapel.

"Ik heb er enorm veel zin in", vertelde Rik voorafgaand aan de workshop en performance van de synchroonzwemmers aan WEEFF. Door de coronamaatregelen en het weer van vanmiddag werd het programma enigszins omgegooid, maar desondanks was Rik blij dat het doorging.

De twaalf deelnemers verzamelden zich om 13.00 uur in de Hotel Maria Kapel in Hoorn. Zij ontmoetten elkaar bij het project Inside Poolside van de Amsterdamse kunstenaar, die tot en met 13 september in de eeuwenoude Hoornse kapel te zien is.

Indische Waterlelies

Onder leiding van drie instructeurs van de Amsterdamse zwemvereniging De Dolfijn kregen zij in de kapel les en instructies over het synchroonzwemmen en trokken daarna naar The Haai Society aan het Visserseiland in Hoorn. Voor de pier van het eetcafé sprongen zij vanmiddag even voor 15.30 uur de onstuimige golven van het water in om de performance te geven.

De performance werd gegeven op de muziek van Indische Waterlelies, bekend van de Efteling. "We doen dit ook met een knipoog", aldus Rik. "Het is misschien ietwat ludiek, maar daar hou ik wel van." Het doel van de tenstoonstelling en de performance is om de band tussen mens en water weer te geven.