Taqa heeft vergunningen voor extra gasopslag Bergermeer binnen

BERGEN - TAQA, de eigenaar van de gasopslag in de Bergermeer, heeft de toestemming binnen om meer gas op te slaan in het Bergermeer gasreservoir. Gister verscheen de officiele bekendmaking in de Staatscourant.

"We zijn blij dat we nu de installatie volledig kunnen gaan gebruiken waarvoor deze is ontworpen en gebouwd", vertelt algemeen directeur René Zwanepol van Taqa Energy tegen onze mediapartner Alkmaar Centraal. Eerder deze week werd al duidelijk dat ondanks de protesten, TAQA verwachtte de vergunningen binnen te krijgen.

Maar wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is niet zo blij. Hij verwacht dat de gemeente naar de rechter stapt. "Voor ons staat de veiligheid van onze inwoners altijd voorop. Eerder lieten we de minister al weten dat we het besluit ongewenst, ondoordacht en onverstandig vinden. Het ligt voor de hand dat we ertegen in beroep gaan."

De actiegroepen Stichting Gasalarm2 en de Frits Zeilerstichting die ook tegen het verhogen van de druk zijn in de opslag, gaan nu eerst de vergunningen bestuderen. Ze weten nog niet of ze in beroep gaan.

Eind dit jaar verwacht TAQA de extra capaciteit te gaan gebruiken. Volgens het energiebedrijf moeten omwonenden en omliggende bedrijven daar niets van merken.