Parkeerdrukte Zwaag blijft uit: nieuw parkeerterrein SV Westfriezen kan nog maanden duren

ZWAAG - Het kan nog wel drie maanden duren voordat SV Westfriezen in Zwaag gebruik kan maken van een nieuw parkeerterrein. "Wij zijn totaal niet blij met deze situatie", laat secretaris Piet Roos weten aan WEEFF. Vandaag, op de eerste dag van het amateurseizoen, was het nog relatief rustig. Maar de club verwacht grote problemen voor de komende weekenden.

De sportvereniging in Zwaag worstelt al langere tijd met het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid. Een nieuw parkeerterrein aan de andere kant van het complex moest uitkomst bieden, maar de werkzaamheden daaraan zijn in een impasse geraakt.

De Omgevingsdienst Noord-Holland liet dinsdag het werk stilleggen aan de bouw van een nieuw parkeerterrein voor 140 auto's. Er moest voor de vergunning namelijk een ontheffing aangevraagd worden in het kader van de wet Natuurbescherming, maar dit bleek niet gedaan te zijn. In het gebied blijken zich allerlei dieren te bevinden, en dit moet door een ecologisch deskundige worden onderzocht.

Spoedoverleg

Gisteren vond er een spoedoverleg plaats tussen de Omgevingsdienst Noord-Holland, VOF Rozenbuurt en de gemeente Hoorn. "Wij staan hierbij letterlijk aan de zijlijn", licht Roos toe. "Er zijn nu grote zorgen bij de vereniging hoe we de parkeerproblemen op kunnen lossen."

De secretaris heeft begrepen dat alle partijen na het spoedoverleg van gisteravond weer 'on speaking terms' zijn, en dat er maandag een nieuw overleg plaatsvindt. Het kan nu tot drie maanden duren voordat er meer duidelijkheid is over de situatie over het parkeerterrein.