Dolfijn met kalf gered uit branding bij Texel

TEXEL - Dierverzorgers van Ecomare hebben er gister voor gezorgd dat een dolfijn en haar kalf niet in een grote fuik terecht kwamen bij de Waddendijk op Texel. Het dier was samen met haar jong in ondiep water beland waarna ze beiden in paniek raakten.

De dolfijnen zwommen dicht langs de kust en een aantal keer kwam het kalfje bijna in een fuik terecht. De dierverzorgers wisten het jong voorzichtig en rustig om het fuik heen te leiden en terug te brengen bij de moeder.

Uiteindelijk trokken de twee dolfijnen weer dieper het water in en verdwenen ze verder de Noordzee in.



De dolfijn en het kalfje zijn gewone dolfijnen, aldus Ecomare. Ze leven vooral in tropische wateren, maar in de Noordzee worden ze ook wel eens gezien. Ze zwemmen dan meestal wel in diep water en dus niet zo vaak langs de kust.

Zie hieronder een video van de reddingsactie