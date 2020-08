Ondernemers van gesloten horeca Haarlem voerden gesprekken met Wienen, maar 'leverde niets op'

HAARLEM - Ondernemers van de horecagelegenheden die moesten sluiten vanwege het niet naleven van de coronaregels, zijn onlangs in gesprek geweest met burgemeester Jos Wienen van Haarlem. In deze gesprekken heeft Wienen spijt betuigt over de gang van zaken rondom de onmiddelijke sluitingen, maar blijft bij zijn standpunt.

"De burgemeester heeft in de gesprekken goed onderbouwd hoe hij tot zijn beslissing is gekomen en heeft toegegeven dat het in de communicatie anders had gemoeten", legt Gijs Brands, vice-voorzitter van de Haarlemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Met de communicatie doelt Brands op het feit dat Wienen de ondernemers aan de schandpaal zou hebben genageld. Hij zou bij het sluiten van de zaken de ondernemers met naam en toenaam hebben genoemd in een door de gemeente gepubliceerd persbericht.

De drie zaken, twee in de Smedestraat en één om de hoek aan de Riviervismarkt, mochten van Wienen na de lockdown open maar zonder onder andere gebruik te maken van de dansvloer. Maar vanwege het toch niet naleven van de afgesproken coronaregels moesten de drie zaken in het centrum van Haarlem van de week per direct dicht.

Brief aan ondernemers

Burgemeester Wienen laat via een brief aan de Haarlemse horecaondernemers weten de ophef rondom de gesloten horeca te begrijpen. Maar legt zijn overweging nogmaals uit: "Aanleiding voor de stevige sancties zijn dansvoorzieningen die geopend waren en dat is in de noodverordening expliciet verboden. Daarnaast stonden veel klanten te dicht bij elkaar."

In de brief attendeert Wienen ook andere ondernemers op het feit dat hij niet nog een keer in een soortgelijke situatie terecht wil komen. "Om te voorkomen dat wij opnieuw in een situatie terechtkomen waarbij de coronamaatregelen verder moeten worden aangescherpt, wil ik u vragen om de maatregelen in uw horecaonderneming weer scherper in acht te nemen", schrijft hij.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem bevestigt dat de gesprekken tussen de ondernemers en burgemeester zijn geweest. Ook bevestigt ze dat de burgemeester de communicatie tussen beide partijen betreurt en liever voor het sluiten van de horecagelegenheden in gesprek had willen gaan. De burgemeester kan op dit moment echter niet op inhoudelijke vragen van NH Nieuws ingaan.