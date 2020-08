Door explosie getroffen kapperszaak Amsterdam vannacht beschoten

AMSTERDAM - De kapperszaak in Amsterdam Nieuw-West is vannacht opnieuw een mikpunt geweest. Waar de kapperszaak gisternacht werd getroffen door een explosie, is de zaak vannacht weer beschoten.

De politie meld dat het pand aan de Slotermeerlaan in stadsdeel Nieuw-West rond 04.20 is beschoten. Op foto's is te zien dat er vijf kogelgaten in de deur zitten. Getuigen melden aan de NOS dat de daders op een scooter kwamen aanrijden, waarna de bijrijder afstapte en het vuur opende.

Meerdere politie-eenheden, de recherche en Forensische Opsporing doen momenteel onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Kapperszaak opnieuw mikpunt

Gisternacht werd een ruit van ditzelfde pand vernield door een explosie. Vermoed wordt dat die ontploffing is veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar ook dat wordt nog verder onderzocht.