Muziekwinkel Hampe & Berkel van ondergang gered: Tom kan met pensioen

AMSTERDAM - Muziekwinkel Hampe & Berkel aan het Spui is een monument in de stad. Elke muzikant in Amsterdam heeft er wel eens een gitaar, contrabas, plectrums of snaren gekocht. Na 178 jaar leek de winkel te verdwijnen, maar eigenaar Tom van Berkel heeft op de valreep zijn opvolgers gevonden. En dus kan hij met een gerust hart met pensioen.

Deze zaterdag staat Tom van Berkel voor het laatst in de winkel. Dat doet pijn na 46 jaar. Maar het is ook wel weer lekker. Eindelijk op vakantie. En eindelijk tijd om te mogen lanterfanten 'zonder schuldgevoel'. "Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Om tijd te hebben, om muziek te maken en liedjes te schrijven."

Na dit weekend stopt Tom van Berkel met werken en gaat hij eerst eens lekker op vakantie. De nieuwe eigenaren willen de winkel zo snel mogelijk weer opengooien. Waarschijnlijk onder de naam 'Hampe & Prinz'. Jeroen Steverink is apetrots op zijn nieuwe zaak. "Fantastisch dat de winkel behouden blijft. Daar doen we alles voor." En van Tom zijn we ook nog niet helemaal af. Hij is gevraagd om af en toe nog langs te komen om instrumenten te repareren. En dat doet hij graag. "Om er nou meteen helemaal mee te stoppen. Nee, daar heb ik geen zin in."