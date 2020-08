Chris en Irma maken schitterende foto's in Hilversumse natuur: "De vos is de kers op de taart!"

HILVERSUM - Uilen, reeën, vinken en vossen. Irma van Gog en Chris Meewis zijn beiden fanatiek amateurfotograaf. Zodra het kan, trekken ze de natuur rond in hun woonplaats Hilversum. "Dit is zo'n prachtig gebied, mensen komen overal vandaan om hier te fotograferen!"

Ze fotograferen de dieren die ze tegenkomen. "Vaak reeën, uilen of andere vogels," vertelt Chris. Maar het liefst legt hij de vos vast met zijn camera. "Dat is mijn favoriet, maar die kom je niet elke keer tegen," zegt Chris. "Dan moet je echt mazzel hebben, ik zie dat als de kers op de taart als we die zien," zegt Irma.

Samen met haar vriend Chris trekt ze er zo vaak mogelijk op uit om foto's te maken. "Zo'n twee, drie keer per week," vertelt Chris. "En nu hebben we vakantie, dus gaan we elke dag. Het is hier schitterend: bossen, water, heide. Je kunt niet mooier wonen."

"Het is gewoon een leuke hobby," vertelt Irma met haar camera in de aanslag. "Lekker buiten, lekker genieten. En ja, als je dan met mooie plaatjes thuis komt, dan is dat echt geweldig!"

De liefde voor natuurfotografie - en specifiek voor de vossen - bracht ze zelfs bij elkaar. "We werkten in hetzelfde tuincentrum," vertelt Irma. "Ik had daar een fotoboekje neergelegd met mijn vossenfoto's en Chris zag dat." Hij wilde wel een keer samen met haar op pad om te fotograferen. Irma: "Van het één kwam het ander en nu zijn we al weer vijf jaar samen."

New York Times

En is er wel eens concurrentie over wie de mooiste foto maakt? "Nee hoor, alleen gezonde jaloezie. Soms sta je naast elkaar, maar heeft de één wel een goede foto en de ander niet," vertelt Irma. "Of ik ga even plassen en dan ziet zij net een bijzonder dier," vult Chris aan.

Één van Chris zijn foto's ging plots de hele wereld over. Van Daily Mail tot New York Times, allemaal drukten ze zijn afbeelding van een zogenoemde knuffel-oehoe af. In de video hieronder vertelt Chris over zijn bijzondere fotografen-instinct. "Ik voel vaak vlák van tevoren dat er iets bijzonders gaat gebeuren."