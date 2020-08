Alkmaarse schrijfster Simone van der Vlugt koninklijk onderscheiden

ALKMAAR - De Alkmaarse schrijfster Simone van der Vlugt is vanmiddag geridderd. Ze ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Piet Bruinooge. Zij is nu Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in restaurant Fnidsen in Alkmaar. Tijdens een borrel ter ere van haar 25-jarig schrijversjubileum én het uitkomen van haar nieuwste roman De Kaasfabriek, verraste de burgemeester haar.

Simone van der Vlugt gaf 25 jaar geleden haar eerste boek uit: de historische jeugdroman De Amulet, die al meteen genomineerd werd door de Kinderjury en de Jonge Jury. Daarna schreef zij nog 11 historische jeugdromans, vier kinderboeken, twee kleutervoorleesboeken en twee jeugdboeken.

Verfilmd

Ook vloeiden er 12 thrillers uit haar pen, waarvan de eerste, De reünie, in 2004 verscheen. Dit boek werd in 2015 verfilmd. In 2018 werd de driedelige tv-serie LOIS uitgebracht, waarin zij een kleine rol vertolkte. Deze serie speelde zich af in Alkmaar en omstreken.

Haar werk wordt in 16 landen vertaald uitgegeven. Hieruit blijkt dat zij een bijzonder groot internationaal publiek bereikt en dat haar boeken wereldwijd bestsellers zijn. Daarnaast bevordert zij het lezen door jong en oud.