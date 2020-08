Emotionele start voor Purmerendse voetbalclub: 'Vandaag voetballen we voor Senna'

"We spelen al zes jaar samen", vertelt Eddy Meijer trainer en coach van de MO17. "Begin juli werd ze ziek. Er volgden onderzoeken en toen kwamen ze er achter dat ze leukemie heeft. Het is heel triest allemaal."

Elk schot door Senna

Alle meiden spelen vandaag met nummer 9 op hun shirt en de naam van Senna Drost. Op de voorkant van het shirt staat #StayStrong. De hele wedstrijd wordt gefilmd zodat Senna vanuit het ziekenhuis live mee kan kijken. "Vandaag zal elke verdedigende actie, elke bal op het middenveld en elk schot voorin gedaan worden door Senna Drost omdat alle meiden spelen met nummer 9 op hun shirt en de naam van Senna Drost", vertelt Meijer.

"Op deze manier willen we Senna laten weten dat ze nog steeds één van ons is en we hopen dat we hiermee haar dat extra steuntje in de rug kunnen geven." Senna ligt al een tijdje in het ziekenhuis. "Het gaat op en neer met haar. Het is vrij heftig. We hopen dat ze gauw uit dit diepe dal komt", aldus coach Eddy.

Purmersteijn MO17-1 speelt vandaag om 12:30 uur tegen Alcmaria Victrix. MO17-1