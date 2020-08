Uitmarkt 2020 is Thuismarkt: "We dachten dat we het niet zouden halen"

"Je past de plannen aan, je past ze nog een keer aan en dan denk je 'we gaan het gewoon niet meer halen'", vertelt Frans de vries, producent van de Uitmarkt. Maar gelukkig liet hij het er niet bij zitten. "Je wil door. Dat is de drive al drieënveertig jaar. We gaan gewoon door."

Dus is er dit jaar in aangepaste vorm toch een Uitmarkt. "Juist in deze tijd is er een noodzaak om de diversiteit en het culturele aanbod te tonen aan het publiek", vertelt Geerte Udo, directeur van Amsterdam&partners.