In Spitsbergen omgekomen Amsterdammer wilde hek bouwen tegen ijsberen, camping gesloten

AMSTERDAM - De 38-jarige Amsterdammer die vannacht door een ijsbeer is gedood op een camping in Spitsbergen, was daar de manager. Dat vertelt eigenaresse van de Longyearbyen Camping, Michelle van Dijk aan NH Nieuws. Vanwege het toenemend aantal ijsberen in de regio, was hij van plan een hek om de camping te bouwen, maar dat werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.