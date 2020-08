Tureluur van de Natureluur. Bewoners ervaren veel overlast

AMSTERDAM - Bewoners die naast natuurspeeltuin de Natureluur naast de Sloterplas wonen zijn de overlast zat. Al vier maanden lang ervaren ze last van grote groepen bezoekers die zorgen voor geluidsoverlast, veel rondslingerend afval en een intimiderende sfeer. Sommige bewoners durven zelfs het park niet meer in te gaan.

De rust is wedergekeerd in het park en alles ziet er netjes uit. Maar vorige week tijdens de hittegolf was dat wel anders: 150 man die met luide speakers, aggregaten, veel geschreeuw en afval het park bezetten. De gevolgen waren groot; overal afval, de inheemse tuin werd eens openbaar toilet, ingegooide ruiten van het parkgebouw, vernieling van insectenhotel en laat in de avond dronken chauffeurs die wegrijden. Kortom: en een onveilige sfeer voor bewoners. Initmiderende en onveilige sfeer Buurtbewoner Koos Marinus heeft allles goed bijgehouden. "Sinds april hebben wij last van grote groepen mensen. Zij vieren hier enorme feesten en brengen veel geluidsoverlast, afvaloverlast, intimidatie en bedreigingen met zich mee."

"We vonden een groot kapmes in de bosjes. Wat voor mensen hebben zo'n mes bij zich?" Koos marinus, buurtbewoner

Er ontstond een intimiderende en aggresieve sfeer. Zo herinnert buurtbewoner Maarten zich. "Twee keer is een djembe cursus groepje voor senioren hier weggejaagd toen bezoekers hun muziek installatie keihard aan deden en zeiden dat het nu wel klaar was." "Toen de politie kwam, renden sommige bezoekers weg. De volgende dag vonden we toen een groot kapmes in de bosjes. Dat soort mensen spreken we aan op hun gedrag, maar wat voor mensen hebben zo'n mes bij zich?" zegt Koos Marinus bezorgd.

Buurtiniatief Ondersteuning van de politie en gemeente kwam moeilijk op gang door onderbezetting, het ontbreken van een wijkagent voor het gebied en het gegeven dat barbecueën en drinken in het park zelf gewoon toegestaan is. Daarom zijn de bewoners zelf alvast met een groep vrijwilligers begonnen om het park zelf te helpen schoonmaken. Koos Marinus wijst een ton aan. "We hebben nu een ton geplaatst waar we afvalinprikkers in bewaren zodat mensen kunnen helpen met schoonhouden van het park".

Goede Hoop De stadsdeelraad heeft inmiddels aangegeven de overlast tot prioriteit te maken. Zelf hebben de buurtbewoners ook nog wel ideeen. "Zo zal een barbecueverbod in dit stuk van het park helpen en zou er een avondklok kunnen worden ingevoerd." aldus Maarten. Koos Marinus wilt ook zeker niet dat mensen wegblijven "Kom juist wel naar het park, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat er weer een positieve vibe komt."