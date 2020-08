Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: spannende dag voor het hoornravenpaartje

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we het hoornravenpaartje dat naar hun nieuwe verblijf gaat.

We krijgen wat lekkers aangeboden van de hoornraaf - NH

Voor de hoornraven in de quarantaine is het een spannende dag vandaag. Na dertig dagen, waarin wordt gekeken of ze geen ziekten onder de leden hebben, mogen ze naar hun nieuwe verblijf. De vogels hier zijn noordelijke hoornraven. Abessijnse hoornraven worden ze ook wel genoemd. Ze leven voornamelijk op de grond en komen voor in Afrika, ten noorden van de evenaar tot aan de Sahara. Bij de mannetjes is de keelzak rood, bij de vrouwtjes blauw.

Quote "De hoornraven zagen er bij binnenkomst niet goed uit" SASKIA VERBRUGGEN, DIERVERZORGER

In Afrika hebben de vogels weinig te duchten van de mens. In veel Afrikaanse culturen is de hoornraaf namelijk heilig verklaard. En daar waar ze niet heilig zijn, worden ze in ieder geval als nuttig gezien, want ze eten slangen, muizen en sprinkhanen. Mager en slechte veren Dierverzorgster Silke kijkt de vogels nog eens helemaal na voordat ze de vervoerskist ingaan. "De hoornraven zagen er bij binnenkomst niet goed uit", vertelt collega Saskia. "Ze waren mager en hadden slechte veren."

Silke laat de gaten in de vleugel zien - NH

De vogels kwamen uit een Afrikaanse dierentuin en hadden nogal wat gebreken door gebrek aan het juiste voedsel. Het gaat inmiddels een stuk beter met ze, maar het zal nog wel even duren voordat de vogels weer helemaal in tiptop conditie zijn. Voor het volledig aangroeien van de veren staat zeker een jaar. Meer ruimte Volgens Saskia moeten de hoornraven snel naar groter verblijf. "De hoornraven zijn duidelijk toe aan meer ruimte en beweging, dus we hopen ze snel los te kunnen laten in hun nieuwe verblijf." Dat loslaten zal nog even duren, want ze krijgen eerst nog een weekje de tijd om in hun nieuwe binnenverblijf langzaam te wennen aan de omgeving.

Quote "We kunnen ze dan extra voeren, voor het geval die vale gieren hun eten afpakken. Die gieren zijn een stukje groter." SASKIA VERBRUGGEN, DIERVERZORGER

Die nieuwe omgeving delen de hoornraven straks met de vale gieren. Ook dat zal wennen zijn dus. "Hier kunnen ze wennen aan de temperatuurverschillen en hier krijgen ze eten. Dat moeten ze ook leren", vertelt Saskia. "We kunnen ze dan extra voeren, voor het geval die vale gieren hun eten afpakken. Die gieren zijn een stukje groter." Maar aan het haantjesgedrag van de hoornraven te zien, lijken ze hun mannetje te staan en zich zeker niet de kaas van het brood te laten eten. Niet langer de baas We maken een tijdsprongetje en de hoornraven zitten inmiddels alweer een tijdje in hun nieuwe verblijf. Het gaat goed met de vogels. "We waren een klein beetje bang of ze die grote gieren wel aankonden, maar het mannetje jaagt alles en iedereen weg", zegt Saskia. "Ze doen het echt supergoed." Het zal een fiks tegenvaller zijn voor de vale gieren: ze zijn niet langer de baas in hun eigen territorium. Voedsel aangeboden Als we voor hun verblijf staan wordt ons door het hek steeds wat lekkers aangeboden door het hoornraven mannetje. Dat is niet het gedrag dat de verzorgers graag zien, want hij moet het juist aan zijn vrouwtje geven.

Quote "Ik neem niet aan dat bezoekers een dode muis van hem zullen aannemen" saskia verbruggen, dierverzorger

Saskia: "Het is natuurlijk gedrag voor hoornraven. Ze voeren elkaar. We denken dat hij ook gericht is op mensen en het daarom aan ons aanbiedt. We hebben onderling afgesproken dat we het niet aanpakken, want hij moet het aan zijn vrouwtje geven. De bezoekers hebben we alleen niet in de hand."

"Maar", zegt Saskia met een grote glimlach, "ik denk niet dat bezoekers zo gauw een dode muis van hem zullen aannemen."

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden