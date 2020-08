Amsterdammer uit tent getrokken en gedood door ijsbeer op camping Spitsbergen

SPITSBERGEN - Een Amsterdammer is vannacht op een camping in Spitsbergen omgekomen nadat hij is aangevallen door een ijsbeer. Dat bevestigt de Nederlandse eigenaresse van de Longyearbyen Camping, Michelle van Dijk aan NH Nieuws.

De eigenaresse is vanwege corona zelf in Nederland en krijgt het van een afstandje mee. "Ik weet alleen dat het om een Amsterdammer gaat." Op de website van het Noorse nieuwssite VG is te lezen dat de man uit zijn tent is getrokken door een ijsbeer.

"De persoon die door de beer werd aangevallen, werd om 07.00 uur dood verklaard", schrijft het medium. Michelle laat weten dat medewerkers op de camping wapens hebben, en dat ze waakhonden ter plaatse hebben voor het geval ijsberen te dichtbij komen.

In shock

"In de 44 jaar dat Longyearbyen Camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt. We zijn in shock en op dit moment weten we niet de details van wat er is gebeurd. De gouverneur doet onderzoek naar het incident en vraagt ​​iedereen voorlopig uit de buurt te blijven", staat op de website van de camping.