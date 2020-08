Bas Koeten Racing uit Westwoud met twee coureurs aan start van Porsche Supercup

Beide coureurs doen mee aan de Porsche Mobil 1 Supercup, dat als voorprogramma van de Formule 1 wordt gehouden. Loek Hartog mocht vorig jaar al ruiken aan het grote werk van deze wereldklasse, voor de een jaar jongere Maxime Oosten betekent dit zijn debuut. Hiermee is hij de jongste Nederlander ooit die aan dit kampioenschap meedoet. Het team kreeg via twee wildcards een unieke kans om aan dit evenement mee te doen.

Het weekend startte vandaag met een vrije training. Morgen volgt de kwalificatie en op zondag wordt de wedstrijd voorafgaand aan de Formule 1-race gehouden op het Belgische circuit Spa Franchorchamps.

Veelbelovende resultaten

"Vorig jaar hebben we met Loek ons debuut gemaakt in de Porsche Supercup en dit jaar verdubbelen we onze inzet", vertelt Bas Koeten. "Afgelopen weekend hebben we met beide heren getraind op circuit Zolder en de resultaten waren veelbelovend. De Porsche Mobil 1 Supercup is qua cupracen het hoogst haalbare in de internationale autosport. Een privilege om erbij te kunnen zijn als deelnemend team."