Sport Kitefoil-broers op weg naar de Olympische Spelen 2024: "Er is wel echt een broederstrijd"

CASTRICUM - Snelheden van zestig kilometer per uur, sprongen van meer dan 25 meter hoog en het gevoel alsof je vleugels hebt. Dat is in het kortgezegd kitefoilen. De sport staat in 2024 op de agenda van de Olympische Spelen en met de broers Sven (21) en Ivar (18) uit Castricum heeft Noord-Holland twee troeven in handen voor edelmetaal.

Castricumse kitefoiler Sven (21) - Peter van der Klooster

Sven en Ivar behoren tot de beste Kitefoilers van Nederland. Ze maken deel uit van TeamNL. En daar zijn ze trots op. "Dat is natuurlijk supervet. Als klein kind kijk je naar toppers al Dorian van Rijsselberghe die goud won met surfen. En als je dan voor het Nederlandse team mag uitkomen en de beste in je sport kan worden is dat een droom die uitkomt."

Wat is kitefoilen? Kitefoilen is anders dan het 'gewone' kitesurfen. De plank heeft aan de onderkant een mast met vliegtuigachtige vleugels, de hydrofoil. Dit zorgt er voor dat je 'boven' het water vliegt. Een grote kite trekt je voort, net als bij kitesurfen.

Volgens Ivar is het gevoel als je aan het kitefoilen bent onbeschrijfelijk. "Je moet eigenlijk zelf eens op het bord hebben gestaan om te weten wat het is. Je vliegt als het ware boven het water met een enorme snelheid. Een geweldige ervaring." Top De broers zijn net terug van het EK Kitefoilen in Polen. Daar werd Sven de beste Nederlander. "Afgezien van wat foutjes zit er heel veel potentie in. De snelheid was er, de manoeuvres waren goed. Als we deze lijn doortrekken dan zitten we over een paar jaar met gemak bij de top." Aan zelfvertrouwen dus geen gebrek. Maar voor de Olympische Spelen kan er maar één man en één vrouw voor Nederland worden afgevaardigd. En dat betekent toch dat een van de broers uiteindelijk af moet vallen. "Er is wel echt een broederstrijd", erkent Sven. "Als ik van mijn broer verlies, vind ik dat zeker niet leuk." Ivar: "Ik doe er alles aan om van hem te winnen. Alleen al dat gezicht van hem na de race als ik win. Dan weet ik dat ik het heel goed heb gedaan."