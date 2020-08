Aantal fraudemeldingen in Huizen bijna verdubbeld

HUIZEN - Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal fraudemeldingen in de gemeente Huizen. In het afgelopen half jaar zijn er 148 meldingen geweest, tegenover 86 een jaar geleden. Dat staat in de veiligheidscijfers die de gemeente heeft gepubliceerd.

Onder fraude vallen allerlei soorten zoals marktplaatsfraude, maar ook identiteitsfraude en phishingmails. De politie maakt geen onderscheid tussen een geslaagde of niet geslaagde fraudegeval.

Internetaankopen tijdens lockdown

De politie denkt dat de stijging van onlinefraude te maken heeft met de groei van internetaankopen tijdens de lockdown de afgelopen maanden.

Een verklaring voor de toename van andere soorten fraude is volgens de politie minder eenvoudig. "De groei van alle andere fraudegevallen is lastiger te verklaren vanuit de lockdown. Mogelijk is er sprake

van een combinatie van een toename van (pogingen tot) fraude en een toegenomen bereidheid om aangifte te doen", zo valt te lezen in het rapport.

Toename jongerenoverlast

Niet alleen het aantal fraudegevallen nam het afgelopen halfjaar in Huizen toe. Zo waren er ook meer meldingen over jongerenoverlast en personen met verward gedrag.

De meldingen van jongerenoverlast zijn gestegen van 135 meldingen naar 193 meldingen. Hierin zijn ook meldingen over het niet aanhouden van de anderhalvemeter afstand meegenomen. Dit verklaart een gedeelte van de stijging.

Opvallend is de plotselinge stijging aan het begin van de lockdown van overlastmeldingen van mensen met verward gedrag. Hierbij is sprake van meldingen door de buren of omgeving, maar er waren ook een flink aantal mensen die zelf met een verward verhaal de politie belde.

Minder aangiften en inbraken

Het totaal aantal aangiften in de gemeente daalde wel met 9%. Ook werden er 33% minder woninginbraken gepleegd. Daarnaast halveerde de wapenhandel en/of -bezit.