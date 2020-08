WoonPlaza in Amsterdam dit weekend weer open na ontdekking contructiefout

AMSTERDAM - WoonPlaza A2 aan de Sijsjesbergweg in Amsterdam-Zuidoost is vanaf morgen weer open. Het complex werd begin deze maand gesloten nadat er scheuren in het gebouw werden gezien. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) deed onderzoek en het gebouw bleek 'ernstige bouwkundige gebreken' te hebben.