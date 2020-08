Vrijwilligers flyeren in Zaandam over gevaren lachgas

ZAANDAM - De vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-Wel Leven staan zaterdagmiddag in het centrum van Zaandam om aandacht te vragen voor de gevaren van lachgas. "Vooral onder jongeren is lachgas nog steeds populair, maar door de gebruikers worden de gevolgen vaak zwaar onderschat", vertelt vrijwilliger Gerbrig Deinum aan NH Nieuws.

"In de afgelopen twee jaar hebben ruim zestig jongeren na excessief gebruik van lachgas klachten gekregen die op een dwarslaesie lijken", legt Gerbrig uit. "Verpleegkundigen zagen jongeren het ziekenhuis binnenkomen in een rolstoel, omdat ze niet meer konden staan of lopen. Van de honderd patiënten die door neurologen werden onderzocht, had meer dan de helft klachten die passen bij een dwarslaesie."

De vrijwilligers staan dit weekend in Zaandam omdat Gebrig zelf uit de Zaanstreek komt. "We hebben eerder boekjes uitgedeeld in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost en ik merk dat ook hier het drugsgebruik onder de jongeren steeds meer toeneemt." Cijfers over het drugsgebruik onder de jongeren in de Zaanstreek heeft Gebrig niet. "Wel zijn hier laatst meerdere drugslabs opgerold. Dus dat zegt genoeg. Ook hoor ik dat er in Zaandam plekken zijn waar vaak lachgaspatronen worden gevonden."

Bewustwording creëren

De vrijwilligers van de stichting delen zaterdag voorlichtingsboekjes uit aan iedereen die interesse heeft. "We zijn te herkennen aan de turquoise t-shirts en delen tussen 13.00 en 15.00 uur boekjes uit aan weerszijden van de Gedempte Gracht", aldus vrijwilliger Gerbrig Deinum.