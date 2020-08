Waar moet het kabinet mee aan de slag? Doe mee aan het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek

AMSTERDAM - Prinsjesdag zal door de coronapandemie anders zijn dan normaal. Maar hoe dan ook komt het kabinet met een nieuwe begroting. Maar hoe vind jij dat het gaat? En waar moet het kabinet in investeren of juist op bezuinigen? Doe mee aan het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek en geef je mening!

Dinsdag 15 september presenteert het kabinet de nieuwe begroting. In een tijd waarin ons leven flink wordt beïnvloed door corona. We zijn benieuwd wat het voor jou betekent? Hoe je aankijkt tegen de maatregelen. En in hoeverre je zorgen hebt over je gezondheid, of die van anderen.

Maar ondertussen is Prinsjesdag ook een tijd van vooruitkijken. Het kabinet zal bekend maken waarin wordt geïnvesteerd, maar ook waarop wordt bezuinigd. En we willen graag weten wat jij vindt. Moet er meer geld naar de zorg? En wat moeten we doen met bijvoorbeeld het klimaat, of de woningmarkt?