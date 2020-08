Meespelen Volendam-speler Van de Ven tegen Telstar race tegen de klok

VOLENDAM - Het is hoogst onzeker of Micky van de Ven op tijd fit is voor de vissersderby Telstar - FC Volendam van komende zondag. Vrijdag deed de verdediger enkel wat loopoefeningen op het trainingsveld van Het Nieuwe Oranje.

NH Sport/Edward Dekker

Vorige week was trainer Wim Jonk vol goede moed dat Van de Ven de start van de competitie zou halen. Het talent ontbrak in het laatste oefenduel tegen FC Groningen vanwege een voetblessure. Jonk heeft de hoop op zijn inzetbaarheid nog niet opgegeven. "We moeten morgen nog even zien. Hij heeft een aangepast programma."

Quote "We moeten morgen nog even zien" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Mike Eerdhuijzen was in de voorbereiding de stand-in voor Van de Ven centraal in de verdediging. Ook Brian Plat zou daar kunnen spelen, al speelde die in de voorbereiding veelal rechtsback. Je kunt Telstar - FC Volendam zondag 30 augustus rechtstreeks op de radio volgen in een extra uitzending van NH Sport. De aftrap is om 12.15 uur. Edward Dekker doet verslag vanuit Velsen-Zuid.

Training FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker