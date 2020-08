Groentekas basisschool Zandvoort misschien toch weggewaaid: Center Parcs schenkt nieuwe

ZANDVOORT - Het goede nieuws: de verdwenen groentekas van basisschool De Duinroos in Zandvoort is terecht. Het slechte nieuws: er is niks meer van over. Het naastgelegen Center Parcs schenkt de gedupeerde kinderen een nieuw exemplaar.

De groentekas was op woensdagochtend opeens verdwenen. Deze stond achter een hek in de schooltuin aan de overkant van De Duinroos aan de Jac. P. Thijsseweg. Ook al had storm Francis de nacht ervoor gewoed, de basisschool trok de conclusie dat de kas moest zijn gestolen omdat deze nergens meer was terug te vinden. Ook waren de rekken die erin stonden netjes op een bepaalde plek neergelegd.

Vernielde resten

Een dag later ontdekte Center Parcs dat vernielde restanten van de groentekas bij een aantal huisjes op het vakantiepark lag, niet ver van de plek waar deze stond. Het huisje is helemaal kapot en niet meer te gebruiken. Het is voor de school een mysterie wat er precies is gebeurd.

Leerkracht Jan Starken: "We hebben geen tips gekregen, er zijn geen camerabeelden dus we hebben geen bewijs. Het kan net zo goed zijn dat de kas toch is weggewaaid. De verklaringen verschillen, maar de meeste mensen die ik spreek, denken dat het diefstal is geweest. Maar ik snap het vermoeden ook dat de kas is weggewaaid. De wind stond alle kanten op. Bovendien, wie gaat er tijdens een storm nu op pad om een groentekas te stelen?"

Gesprek van de dag

Wat er ook is gebeurd, de verdwijning was het gesprek van de dag op school. "De kinderen hebben het allemaal gevolgd en we hebben het besproken in de klas. Wie doet zoiets?, vragen de kinderen zich af. Ook veel ouders reageerden."

Een van de ouders heeft nu een kleine kas geschonken aan de school en Center Parcs wil de kas van 4 bij 2,5 meter vervangen. De kinderen kunnen dan weer hun stekjes laten groeien voordat ze in de schooltuin worden geplant. Leerkracht Jan: "Dat is goed nieuws en daar zijn we echt dankbaar voor. Prachtig dat Center Parcs dit doet."

Namens Center Parcs zegt Dennis Barends dat het park voor een 'leuke afsluiter voor de kinderen' wil zorgen. "Wij vinden het heel vervelend voor de kinderen. De school grenst aan ons park en wij vinden groene educatie belangrijk dus dit vinden wij een goed gebaar." De school mag van Center Parcs een nieuwe kas uitzoeken en de rekening doorsturen naar de buurman.