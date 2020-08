Oranjecomité Hoogwoud zoekt nieuwe bestuursleden: "Anders geen Koningsdag"

HOOGWOUD - Het oranjecomité van Hoogwoud is hard op zoek naar nieuwe leden. Patrick van den Brom en zijn vrouw Sonja willen na komend jaar stoppen, en dat betekent voor de komende jaren dat er te weinig leden zijn om Koningsdag in Hoogwoud goed te vieren. "Het zou zonde zijn als dit stopt en een nieuw comité later het wiel opnieuw uit moet vinden", zegt Patrick tegen WEEFF. Ze doen daarom een dringende oproep.

Het comité bestaat momenteel uit zeven leden. Patrick is de voorzitter van het comité en doet veel samen met zijn vrouw voor de Oranjevereniging. Maar na acht jaar vinden zij het mooi geweest en willen zij het stokje overdragen aan nieuwe leden. Een eerdere oproep om leden te werven leverde helaas nog geen nieuwe aanwas op.

"Na volgend jaar hebben wij Koningsdag voor de zevende keer georganiseerd", vertelt Patrick. "Dus dat vinden we een mooie tijd voor een nieuwe uitdaging. Bovendien vinden we het ook gezond als er nieuwe leden in de organisatie komen die nieuwe ideeën met zich meenemen. Het is echter lastig om mensen te vinden die er net zoveel tijd en energie in willen steken als dat wij de afgelopen jaren hebben gedaan."

Bewust op tijd aangegeven

Als er zich geen nieuwe leden aanmelden is de kans zeer groot dat komend jaar de laatste keer Koningsdag in Hoogwoud gevierd gaat worden. Met het vertrek van Patrick en zijn vrouw Sonja blijven er nog maar vijf leden over, wat te weinig is om Koningsdag te organiseren.

"Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen jaren heel veel voor het comité gedaan. Met zeven mensen is het te doen om alles te regelen, maar een grotere groep is sowieso wenselijker. Met ons vertrek blijven er te weinig bestuursleden over om de dag goed te kunnen vieren."

Een eerdere oproep leverde zoals gezegd nog niets op, dus plaatste het comité deze week een noodoproep op Facebook, waarin ze aangaven dat het écht nodig in om nieuwe leden te krijgen. Het bericht werd meerdere keren gedeeld en er kwamen ook enkele reacties op.