Volendammer Henk Veerman keert na twee jaar terug bij sc Heerenveen

HEERENVEEN - Henk Veerman heeft voor drie jaar getekend bij sc Heerenveen. De 29-jarige aanvaller uit Volendam komt over van het Duitse FC St. Pauli. Veerman keert dus terug op het oude nest, want hij speelde van 2015 tot 2018 ook al in Friesland.

De Noord - Hollander kwam 39 keer in actie voor St. Pauli en scoorde daarin 17 treffers. Veerman begin zijn carriére bij FC Volendam, hij was van 2013 tot 2015 actief in het vissersdorp. De spits scoorde aan de lopende band in het vissersdorp en verdiende zodoende een transfer naar sc Heerenveen.