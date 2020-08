Met stickers, looplijnen en afgeplakte tribunes beginnen sportclubs aan nieuw seizoen

Met de eerste competitiewedstrijden in het verschiet, moet de vereniging zich ook opmaken voor drukte op het complex. "Langs de lijn hebben we markeringen gemaakt zodat toeschouwers weten waar ze moeten staan. Ook het clubhuis gaat open, waardoor mensen wat te drinken kunnen halen. We wijzen ze er wel op dit buiten op te drinken en zich te registren bij binnenkomst in de kantine."

Hockeyclub de Terriërs uit Heiloo laat weten een tweeledig protocol te hebben. Ten eerste laat voorzitter Michiel Ullers weten bezig te zijn met maatregelen voor de teams. "We hebben richtlijnen opgesteld over het gebruik van hesjes. Daarnaast moeten de spelers ieder een eigen bidon meenemen." Ook vertelt Michiel dat de kleedkamers dicht zijn, waardoor iedereen zich thuis moet omkleden en eventuele teambesprekingen op het veld zijn.

Aan het einde van de middag kent de kantine van de voetbalclub veel gezelligheid. "Dat kan nu nog steeds, maar onze leden moeten wel rekening houden met de anderhalve meter afstand." Precies daarom vertelt Rowdy dat naast looplijnen in de kantine maar plaats is gemaakt voor 60 man. "De rest zal het buiten gezellig moeten plaatsnemen, we hebben extra picknicktafels aangeschaft, dus er is genoeg plek."

"Als je een rondje door de kantine loopt, zie je vanzelf wat er allemaal gedaan is", vertelt Rowdy Ten Hove, technisch coördinator van voetbalclub FC VVC uit Nieuw-Vennep. In de kantine zijn looplijnen aangebracht en voor degenen die een patatje of een biertje willen scoren, zullen zich moeten registreren bij de inschrijftafel bij de ingang.

"We weten wel hoe we het willen doen, maar het is nog afwachten hoe dat in de praktijk gaat"

"Dat registreren wordt wel echt een uitdaging", vertelt Michiel. "We weten wel hoe we het willen doen, maar het is nog afwachten hoe dat in de praktijk gaat. Bezoekers moeten zich wel op een blaadje registreren en het is nog maar afwachten of iedereen dat doet. Volgens de voorzitter is hij heel afhankelijk van het gedrag van de leden. Hij vertelt dat tijdens afgelopen weekend enkele oefenwedstrijden zijn gespeeld, 'maar dan zijn er maar 300 man aanwezig'. Hij verwacht komend weekend rond de 1.000 mensen op de vereniging.

Ook bij handbalvereniging VZV uit 't Veld houden de coronamaatregelen de gemoederen bij de organisatie bezig. Art de Ruiter, manager handbal, legt uit dat een vereniging wel allerlei maatregelen kan nemen, maar uiteindelijk afhankelijk is van de bezoekers. "Tijdens onze wedstrijden attendeert de speaker de mensen op de anderhalve meter afstand, maar als iemand een bekende ziet, wordt dat al gauw vergeten."

Maatregelen in de praktijk

Bij honk- en softbalclub HCAW in Bussum is de competitie al over de helft en is goed te zien hoe de maatregelen in de praktijk zijn. Frank Mooijman, manager tophonkbal bij de club, laat ten eerste weten dat de honkbalcompetitie is gehalveerd van veertien naar zeven weken. Daarnaast vertelt Frank dat de maatregelen die genomen zijn, in de praktijk goed laten uitwerken.

"Wij hebben een redelijk groot complex waar we veel mensen kwijt kunnen. Daarnaast zijn er bij binnenkomst en vertrek looproutes aangebracht en moet je in beide gevallen je handen ontsmetten. Daarnaast hebben wij een deel van de tribune afgeplakt en draaien we tijdens een wedstrijd van de heren een jingle waarin toeschouwers op de anderhalve meter worden gewezen. Iedereen houdt goed rekening met elkaar, waardoor we op een verantwoorde manier het seizoen kunnen afmaken", besluit Frank.