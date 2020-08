Gemeente Hoorn stevent af op renovatie stadhuis: wethouder moet even slikken

Het huidige stadhuis werd gebouwd in de jaren 70, is verouderd en voldoet niet aan de eisen die de komende jaren worden gesteld aan kantoorpanden. Ook zou het stadhuis inmiddels te groot zijn, omdat veel medewerkers thuis werken. Er liggen nu twee opties op tafel. Het pand renoveren, of een nieuw stadhuis laten bouwen bij het nieuw te ontwikkelen stationsgebied, de Poort van Hoorn. Beide plannen zijn qua kosten nagenoeg gelijk. Magneetfunctie Vier fractievoorzitters gaven aan te gaan voor nieuwbouw bij de Poort van Hoorn. Het zou goed zijn voor de versterking van de ambtelijke organisatie en het zorgt voor meer reuring in de stad en daarmee stimulans voor ondernemers, aldus Alwin Rood, fractievoorzitter van D66. Maar al snel werd duidelijk dat een meerderheid toch tekende voor renovatie. Zeven fractievoorzitters gaven nu aan te gaan voor het verbouwen van het huidige stadhuis. Zo vindt fractievoorzitter Dick Bennis van het CDA, nieuwbouw geen toegevoegde waarde voor de inwoners en bedrijven van Hoorn. "CDA is niet overtuigd van het fenomeen 'het huis van de stad' en de magneetfunctie die dat zou hebben als ontmoetingsplek. Dat zou de binnenstad moeten zijn."



Een aantal partijen zat nog in twijfel voor welke optie te kiezen en wilde graag nog luisteren en met hun achterban overleggen.

"Geen fijn signaal"

Wethouder Arthur Helling was niet blij met het signaal dat de commissieleden gisteravond afgaven, namelijk de meerderheid die nu zegt voor renovatie te zijn. Hij moest het ter plekke verwerken en kwam vervolgens met een vurig betoog. Hij gaf aan dat het van groot belang is voor de economie, maar ook voor het verblijfsgebied van de Poort van Hoorn, dat de gemeente een stadhuis krijgt bij het stationsgebied.



Hij weet ook niet of, het renoveren van het huidige stadhuis, een fijn signaal is richting investeerders die mogelijk hun geld willen beleggen bij het onwikkelen van de Poort van Hoorn.



Als laatste gaf hij de commissieleden mee dat het van belang is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. "We moeten echt vooral met één mond praten, zeker als we de Poort van Hoorn willen laten slagen."

D-day

Op 15 september moet blijken of het betoog van wethouder Arthur Helling ervoor heeft gezorgd dat de neuzen alsnog dezelfde kant opstaan. En als het aan de wethouder ligt, de neuzen de kant op richting de Poort van Hoorn.