Dakloze man die zwaargewond werd aangetroffen in Amsterdam overleden

AMSTERDAM De zwaargewonde man (40) die afgelopen maandag door een voorbijganger gevonden werd langs het Christoffel Plantijnpad in Amsterdam Slotervaart is overleden. Dat meldt de politie vanmiddag. Het onderzoek van de recherche is nog in volle gang.

Politie Amsterdam

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is met de man, die een zwervend bestaan leidde. Maar de verwondingen die hij opliep geven volgens de politie aanleiding om de zaak te behandelen als een misdrijf. De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen, of mensen die die dag iets vreemds gezien hebben in de omgeving van het Christoffel Plantijnpad.