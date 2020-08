Historisch watervliegtuig Catalina over de weg naar Nieuw-Vennep voor make-over

NIEUW-VENNEP - De enige Catalina van Nederland heeft voor de komende vier jaar een thuis gevonden in Nieuw-Vennep. Het Nederlands Transport Museum gaat het historische watervliegtuig met vrijwilligers opknappen. De Catalina is van Nationaal Militair Museum in Soest, dus moet het eerst nog over de weg naar Noord-Holland, want vliegen of varen kan ze niet meer.

Transport van de Catalina naar Nieuw-Vennep - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vorig jaar waren er nog twee Catalina's in Nederland. De laatste luchtwaardige Catalina is toen vertrokken naar de Verenigde Staten, nadat hier geen geld meer voor onderhoud van het toestel was. 87 Catalina's "Dit toestel is zo uniek", vertelt Prudent Staal van de Stichting Vrienden van de Catalina, "de Marine Luchtvaartdienst heeft 87 Catalina's gehad in de periode 1941-1957. Dit is de nog enige overgebleven van al die 87." De restauratie wordt uitgevoerd door de Stichting Neptune Association, een vrijwilligersclub van voornamelijk oud marine-personeel, vertelt directeur van Arno van der Holst van het Nederlands Transport Museum. "We gaan al het gebutste aluminium weer rechtmaken of vervangen en een nieuw kleurtje geven. Kortom, we maken er weer een heel mooi vliegtuig van. Iedere woensdag kunnen bezoekers van het museum de restauratie met eigen ogen volgen.

Opknapbeurt voor historische Catalina - NH Nieuws / Doron Sajet

Lees ook Play Schiphol Historisch watervliegtuig Catalina voorgoed vertrokken