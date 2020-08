Dorpshuis De Moriaan toont veerkracht na brand: "Eindelijk weer open"

WIJK AAN ZEE - Na zeven maanden van boren, timmeren en verven kan Dorpshuis De Moriaan op 1 september 'eindelijk' haar deuren weer openen. Voorzitter Robert Koch is een tevreden man. "De ravage was enorm, dit was zonder de hulp van al die vrijwilligers niet gelukt."

Op woensdag 5 februari gaat het mis in het dorpshuis: in de meterkast breekt brand uit. De ravage in het pand ontvouwt zich in rap tempo. De rookschade dringt door tot in de sporthal, kleedkamers en kantine met als gevolg zwartgeblakerde muren en veel verschroeide kabels. "Ik heb me in eerste instantie geen zorgen gemaakt over het voortbestaan van het dorpshuis", legt Koch tegenover NH Nieuws uit. "Om de doodeenvoudige reden dat een dorp een dorpshuis nodig heeft en ook ruimte om te sporten. Dus dat er iets zou terugkeren was wel zeker." Vergoeding Volgens Koch waren de gesprekken met de verzekeraar intensief om te zorgen dat alle schade zou worden hersteld. "Zij willen vergoeden, maar dan wel terug naar de staat zoals het was. En wij moeten ook kijken naar de toekomst. Dat leverde, samen met het rondzwervende coronavirus, de nodige uitdagingen en ook vertraging op." Tekst gaat verder onder de video

Vrijwilligers zoals Peter Admiraal maakten volgens Koch het verschil. "Ze zijn van onschatbare waarde geweest. We zijn ook ontzettend blij dat dat soort mensen hun tijd, energie en hun vakantie willen opofferen om het hier op te knappen." Trots Peter Admiraal is vergroeid met De Moriaan. Al meer dan veertig zet hij zich in voor het dorpshuis. Eerst in loondienst, later als vrijwilliger en lid van de koffieploeg. "Ik ben trots wat we hier hebben neergezet. Het ziet er weer gaaf uit en dat was wel nodig ook." Vanaf 1 september kunnen de deuren weer open.