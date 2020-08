Revelinio Rigters bestrijdt criminaliteit met rap

AMSTERDAM - Drilrap heeft deze zomer voor meerdere steekincidenten gezorgd. Een van de steekincidenten heeft zelfs een dodelijke afloop. Talentcoach Revelinio Rigters ziet de raps niet als het probleem, maar als middel om criminele jongeren te begeleiden. Hij organiseert rapworkshops in jeugdinstellingen en ontvangt jongeren in zijn mobiele studio.

Muziek is een uitlaadklep voor de 18 jarige Damïen Sardjoe. Hij werd opgepakt en ging samen met zijn moeder op zoek naar begeleiding. Revelinio komt veel jongeren tegen met talent. ''Het talent voor rappen is juist iets positiefs. Het is een kunst die de jongeren bezitten. Hoe grof het ook is.'' Volgens Revelinio moeten de jongeren begeleidt worden zodat het bij een kunst blijft. De woede en frustratie moet niet daadwerkelijk uitgevoerd worden. Naast het begeleiden en opnemen koppelt Revelinio de jongeren aan verschillende rolmodellen.

Revelinio miste zelf ook een rolmodel in zijn leven. Na het overlijden van zijn vader zocht hij naar mannelijke rolmodellen op straat. Hierdoor belande hij op zijn dertiende in de gevangenis. Muziek was zijn redding. En nu ook de redding van Damiën. In de studio werken Revelinio, Damiën en zijn moeder aan een nummer over het effect van Damiën zijn criminele acties op zijn naaste omgeving.

Rap is een hulpmiddel om de frustraties van de jongeren te uiten. De steekincidenten kunnen voorkomen worden door de jongeren goed te begeleiden bij het werken aan hun rap carrière. Revelinio wilt en kan daar niet de enige in zijn en roept daarom iedereen op om de jongeren daarin te ondersteunen.