Texelse veerboot kan nu altijd blijven varen, ook al is er een storing aan de brug

DEN HELDER - Storing aan de brug of niet, de veerdienst tussen Den Helder en Texel kan voortaan ongehinderd worden voortgezet. Er werd vanmiddag namelijk op Fort Harssens in Den Helder een speciale noodaanlandingsbrug gerealiseerd.

En dat is geen overbodige luxe, laat het Hoofd Operationale Dienst van de Teso weten aan onze mediapartner Regio Noordkop. "Nu kunnen we indien nodig binnen een uur uitwijken, terwijl bij een serieuze storing het zonder deze voorziening tot wel 48 uur had kunnen duren alvorens de veerdienst kon worden hervat."

De noodaanlandingsbrug zou overigens aanvankelijk dinsdag worden geplaatst, maar vanwege het verwachte slechte weer was dit uitgesteld naar vandaag.

