Noodpompen in sluizencomplex IJmuiden vervangen defecte 'superpomp': "Stormseizoen overbruggen"

IJMUIDEN - Het sluizencomplex in IJmuiden is van levensbelang voor het waterbeheer in Nederland. Normaliter pompen zes gigantische 'superpompen' zo'n 260.000 liter water per seconde de Noordzee in, maar onverhoopt is er eentje kapotgegaan. Als tijdelijke oplossing worden er nu 31 extra noodpompen geïnstalleerd.

NH Nieuws / Mark Arents

De zeventien pompen aan de Steigerweg bij de Kleine Sluis worden deze week zelfs al voorzichtig getest. Bij elkaar moeten die tijdelijke installaties zo'n dertigduizend liter water per seconde extra kunnen wegsluizen. "Bij de andere installatie zullen pomp vijf en zes niet gebruikt worden, die samen honderdduizend water per seconde kunnen afvoeren", aldus omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Jan Rienstra. "Ongeveer een kwart tot een derde van Nederland gebruikt het sluizencomplex in IJmuiden om het water op het juiste peil te houden." Dat komt doordat het Noordzeekanaal voor verschillende waterschappen de plek is om bij wateroverlast hun water in te pompen. "Zowel regio's in Utrecht, Zuid-Holland als heel Noord-Holland maken gebruik van deze sluizen."

Geluidsoverlast In de buurt rondom de nieuwe installatie vraagt men zich af hoeveel geluidsoverlast de nieuwe installatie met zich mee zal brengen. Anderen verheugen zich juist op het imposante geluid. "Ik ben heel benieuwd, dat lijkt me wel interessant", vertelt een omstander. Rienstra is eerlijk en geeft aan dat er overlast zal zijn, maar hij plaatst wel een kanttekening. "De pompen zullen alleen draaien als het echt nodig is en we proberen de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken." Bekijk hieronder hoe de aanleg van noodpompen eruitziet. Tekst loopt door onder video.

Noodpompen zorgen voor droge voeten door heel Noord-Holland - NH Nieuws

Het defect bij een van de pompen kwam geheel onverwachts. "De andere pompen stammen uit 1970 en deze uit 2004. We hadden niet verwacht dat deze zou falen", aldus Rienstra. "Een andere pomp is zeg maar zijn tweelingbroertje en ook die willen we nu uit voorzorg niet aanzetten." Rijkswaterstaat verwacht dat de defecte pomp binnen een jaar weer functioneert. "Op dit moment denken we dat we na dit stormseizoen de analyse te hebben gedaan en de oplossing te hebben gevonden."